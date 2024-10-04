В Киеве будут проводить "тыквенные уикенды": о чем речь
Киевский зоологический парк приглашает посетителей на "тыквенные уикенды", в рамках которых можно увидеть показательные кормления жителей копытного ряда - бизонов, зубров и лошадей Пржевальского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КиевЗоо.
Когда приходить и какая стоимость билетов
В зоопарке напомнили, что на улице уже осень, поэтому на смену летним арбузам, которыми кормили периодически некоторых животных, появляются спелые желто-горячие тыквы.
"Итак, мы начинаем сезон "тыквенных уикендов". Каждые выходные октября посетители имеют возможность наблюдать за тыквенными угощениями наших жителей", - рассказали гражданам.
Лошади Пржевальского лакомятся тыквами (фото: zoo.kyiv.ua)
Уточняется, что речь идет не только о полезных и питательных витаминно-минеральных обедах, но и о части программы по обогащению среды для животных.
Для некоторых тыква - настоящая вкусняшка (фото: zoo.kyiv.ua)
"Эта программа развивает естественные способности и инстинкты жителей зоологических парков, а также способствует их здоровью и благополучию", - добавили в зоопарке.
Тыквы заинтересовали даже маленьких копытных (фото: zoo.kyiv.ua)
Отмечается, что открывать тыквенный сезон будут жители копытного ряда, показательные кормления которых состоятся в ближайшие субботу и воскресенье (5-6 октября):
- в 12:00 - будут кормить бизонов
- в 12:15 - будут кормить зубров
- в 12:30 - будут кормить лошадей Пржевальского
"Копытный ряд, вольеры находятся рядом. Приходите за хорошим настроением и положительными эмоциями", - подчеркнули в КиевЗоо.
Карта столичного зоопарка (карта: zoo.kyiv.ua)
Отметим, что стоимость входных билетов в столичный зоопарк такова:
- взрослый билет (в кассе зоопарка) - 250 грн
- детский билет (в кассе зоопарка) - 150 грн
- взрослый билет (онлайн) - 230 грн
- детский билет (онлайн) - 130 грн
- льготный билет - 150 грн
- билет для владельцев "Карты киевлянина" - 150 грн
- билет для многодетных семей - 50 грн / 1 человек
- дети до 6 лет - бесплатно
- дети с инвалидностью и дети сироты (до 18 лет) - бесплатно
- лица с инвалидностью I группы - бесплатно
Кроме того, каждую среду в зоопарке - День посетителя (тогда стоимость билетов меньше).
В заключение, абонемент на 10 посещений зоопарка стоит 1500 грн.
Стоимость входных билетов в КиевЗоо (скриншот: zoo.kyiv.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали невероятную историю спасения птиц - "штатных" сов ГУР, поселившихся в Киевском зоопарке.
Читайте также о 5 самых крутых зоопарках Украины, где есть фантастические животные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.