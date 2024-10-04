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В Киеве будут проводить "тыквенные уикенды": о чем речь

Пятница 04 октября 2024 15:26
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В Киеве будут проводить "тыквенные уикенды": о чем речь "Тыквенные уикенды" в зоопарке понравятся детям и взрослым (фото: zoo.kyiv.ua)
Автор: Ирина Костенко

Киевский зоологический парк приглашает посетителей на "тыквенные уикенды", в рамках которых можно увидеть показательные кормления жителей копытного ряда - бизонов, зубров и лошадей Пржевальского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КиевЗоо.

Когда приходить и какая стоимость билетов

В зоопарке напомнили, что на улице уже осень, поэтому на смену летним арбузам, которыми кормили периодически некоторых животных, появляются спелые желто-горячие тыквы.

"Итак, мы начинаем сезон "тыквенных уикендов". Каждые выходные октября посетители имеют возможность наблюдать за тыквенными угощениями наших жителей", - рассказали гражданам.

В Киеве будут проводить &quot;тыквенные уикенды&quot;: о чем речь

Лошади Пржевальского лакомятся тыквами (фото: zoo.kyiv.ua)

Уточняется, что речь идет не только о полезных и питательных витаминно-минеральных обедах, но и о части программы по обогащению среды для животных.

В Киеве будут проводить &quot;тыквенные уикенды&quot;: о чем речь

Для некоторых тыква - настоящая вкусняшка (фото: zoo.kyiv.ua)

"Эта программа развивает естественные способности и инстинкты жителей зоологических парков, а также способствует их здоровью и благополучию", - добавили в зоопарке.

В Киеве будут проводить &quot;тыквенные уикенды&quot;: о чем речь

Тыквы заинтересовали даже маленьких копытных (фото: zoo.kyiv.ua)

Отмечается, что открывать тыквенный сезон будут жители копытного ряда, показательные кормления которых состоятся в ближайшие субботу и воскресенье (5-6 октября):

  • в 12:00 - будут кормить бизонов
  • в 12:15 - будут кормить зубров
  • в 12:30 - будут кормить лошадей Пржевальского

"Копытный ряд, вольеры находятся рядом. Приходите за хорошим настроением и положительными эмоциями", - подчеркнули в КиевЗоо.

В Киеве будут проводить &quot;тыквенные уикенды&quot;: о чем речь

Карта столичного зоопарка (карта: zoo.kyiv.ua)

Отметим, что стоимость входных билетов в столичный зоопарк такова:

  • взрослый билет (в кассе зоопарка) - 250 грн
  • детский билет (в кассе зоопарка) - 150 грн
  • взрослый билет (онлайн) - 230 грн
  • детский билет (онлайн) - 130 грн
  • льготный билет - 150 грн
  • билет для владельцев "Карты киевлянина" - 150 грн
  • билет для многодетных семей - 50 грн / 1 человек
  • дети до 6 лет - бесплатно
  • дети с инвалидностью и дети сироты (до 18 лет) - бесплатно
  • лица с инвалидностью I группы - бесплатно

Кроме того, каждую среду в зоопарке - День посетителя (тогда стоимость билетов меньше).

В заключение, абонемент на 10 посещений зоопарка стоит 1500 грн.

В Киеве будут проводить &quot;тыквенные уикенды&quot;: о чем речь

Стоимость входных билетов в КиевЗоо (скриншот: zoo.kyiv.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали невероятную историю спасения птиц - "штатных" сов ГУР, поселившихся в Киевском зоопарке.

Читайте также о 5 самых крутых зоопарках Украины, где есть фантастические животные.

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