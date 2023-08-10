У Києві проведуть тренування на випадок блекауту. Є 15 сценаріїв

За його словами, наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури.

Пантелеєв також зауважив, що минулого року одним із ключових питань було забезпечення генераторами пунктів обігріву.

"Майно та обладнання, яким їх оснастили минулого року, зберігається в порядку й буде швидко розгорнуте", - сказав він та додав щотижня здійснюються інспекції й перевіряються готовність різних об’єктів та обладнання до зими, зокрема пункти обігріву та укриття.

Із керівником району без попередження оглядаються обрані об’єкти, вже перевірили Оболонський та Голосіївський райони. "Таким чином контролюємо, як районна влада відпрацьовує план підготовки до зими. Котельні невеликої потужності, які можуть працювати від генераторів, уже ними оснащені", - додав він.

За його даним, генераторами оснащені й частина об’єктів водопостачання та водовідведення. Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води. У минулу зиму ми входили як у невідомість.

"Розуміємо, що нас може очікувати та розуміємо, наскільки може бути нелегко. На сьогодні дві третини робіт вже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємось. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт та ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити", - розповів Пантелеєв.

Очікування українців від зими

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).