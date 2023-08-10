В Киеве проведут тренировку на случай блекаута. Есть 15 сценариев

По его словам, в настоящее время город отрабатывает около 15 сценариев. Это, в частности, сценарии действий в случае повреждения объектов инфраструктуры.

Пантелеев также отметил, что в прошлом году одним из ключевых вопросов было обеспечение генераторами пунктов обогрева.

"Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, хранится в порядке и будет быстро развернуто", - сказал он и добавил еженедельно проводятся инспекции и проверяются готовность различных объектов и оборудования к зиме, в частности, пункты обогрева и укрытия.

С руководителем района без предварительного уведомления осматриваются выбранные объекты, уже проверили Оболонский и Голосеевский районы. "Таким образом контролируем, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме. Котельные небольшой мощности, которые могут работать от генераторов, уже ими оснащены", - добавил он.

По его данным, генераторами оснащена и часть объектов водоснабжения и водоотвода. Некоторые ОСМД и ЖСК также ставят себе эти приборы на системы циркуляции теплоносителя и подкачки воды. Прошлой зимой мы входили как в неизвестность.

"Понимаем, что нас может ожидать и понимаем, насколько может быть нелегко. На сегодняшний день две трети работ уже выполнили. Есть план подготовки, график, по которому двигаемся. Еще два месяца есть на проведение необходимых работ и ремонтов. До 1 октября планируем завершить", - рассказал Пантелеев.

Ожидание украинцев от зимы

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).