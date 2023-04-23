UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на проспекті Лобановського сталася пожежа

Фото: У Києві на проспекті Лобановського сталася пожежа (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 23 квітня, у Києві сталася пожежа на перехресті проспекту Лобановського та вулиці Брожка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

За його словами, сталося загоряння очерету на площі 500 м.кв.

"Пожежу на відкритій території в Солом'янському районі столиці ліквідували", - додав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні на Бориспільському шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух у напрямку столиці був утруднений.

Крім того, у Києві на Повітрофлотському проспекті до кінця травня обмежили рух транспорту.

Додамо, що в Києві нещодавно через аварію на водопровідній мережі було утруднено рух бульваром Миколи Міхновського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа