В Киеве прорвало трубу с горячей водой: затопило подземный переход

Фото: в Киеве прорвало трубу с горячей водой (Getty Images)

В Киеве прорвало трубу с горячей водой ночью 15 ноября. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, кипяток залил всю улицу. Вода полностью затопила подземный переход. Пострадавших нет. Прорыв трубы в Киеве Напомним, в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком. Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская. Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.