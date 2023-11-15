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В Киеве прорвало трубу с горячей водой: затопило подземный переход

Киев, Среда 15 ноября 2023 08:35
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В Киеве прорвало трубу с горячей водой: затопило подземный переход Фото: в Киеве прорвало трубу с горячей водой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве прорвало трубу с горячей водой ночью 15 ноября. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы, на улице Саперно-Слободской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, кипяток залил всю улицу. Вода полностью затопила подземный переход. Пострадавших нет.

Прорыв трубы в Киеве

Напомним, в Киеве утром 2 ноября произошел прорыв трубы. Улицу залило кипятком.

Прорыв теплотрассы произошел в центральной части столицы, на улице Деловой у станции метро Олимпийская.

Ранее мы также сообщали о прорыве водопровода в Киеве. Из-за аварии в центре столицы образовался настоящий "фонтан", достававший крыши многоэтажных домов.

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