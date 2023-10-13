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У Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому: про що йдеться

Фото: у Києві пропонують отримувати платіжки за комуналку по-новому (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Платіжки за комуналку в Києві можна отримати в електронному варіанті, відмовившись від паперових рахунків. При цьому, якщо раніше на їхнє формування був потрібен певний час, то зараз це відбувається онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр комунального сервісу".

"Наразі оптимізовано процес в частині отримання електронних копій паперових рахунків-повідомлень в особистому кабінеті споживача", - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють фахівці, якщо раніше для формування електронного рахунку в особистому кабінеті споживача під час відмови від паперового рахунку-повідомлення потребувався додатковий час, то наразі сервіс працює в режимі онлайн.

"Як тільки споживач в особистому кабінеті обирає опцію відмови від паперового рахунку-повідомлення, в особистому кабінеті миттєво з’являється можливість завантажити його електронну версію", - кажуть в "Центрі".

Для цього достатньо:

  1. натиснути кнопку "завантажити рахунок" на сторінці онлайн рахунку;
  2. підтвердити завантаження, вказавши місце для зберігання на вашому пристрої.

Важливі моменти

  • Електронна копія актуального паперового рахунку-повідомлення доступна до завантаження після закриття розрахункового періоду - після 10-гого числа кожного місяця.
  • Відмова від паперового рахунку-повідомлення є особистим рішенням споживача. Киянам, які не надали згоди на перехід на електронні версії, паперові рахунки-повідомлення і надалі будуть надходити до поштових скриньок.
  • У разі випадкової відмови від паперового рахунку-повідомлення, споживач завжди зможе відновити послугу його доставки, як і раніше, у поштову скриньку.
  • На сайті "Центру комунального сервісу" споживач завжди може дистанційно замовити дублікат рахунку-повідомлення, що має вигляд паперового, і в разі необхідності - роздрукувати.

 

Як повідомлялося, платежні квитанції за комунальні послуги всі користувачі повинні зберігати деякий час. Все тому, що це є підтвердженням оплати за газ, електроенергію, воду тощо. Раніше РБК-Україна розповідало, скільки часу потрібно зберігати квитанції.

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