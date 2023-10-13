RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому: о чем речь

Фото: в Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Платежки за коммуналку в Киеве можно получить в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов. При этом, если раньше на их формирование требовалось определенное время, то сейчас это происходит онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр коммунального сервиса".

"Пока оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя", - говорится в сообщении.

Как объясняют специалисты, если раньше для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.

"Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию", – говорят в "Центре".

Для этого достаточно:

  1. нажать кнопку "скачать счет" на странице онлайн счета;
  2. подтвердить загрузку, указав место хранения на вашем устройстве.

Важные моменты

  • Электронная копия актуального бумажного счета-сообщения доступна к загрузке после закрытия расчетного периода - после 10-го числа каждого месяца.
  • Отказ от бумажного счета-уведомления является личным решением потребителя. Киевлянам, которые не дали согласия на переход на электронные версии, бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать в почтовые ящики.
  • В случае случайного отказа от бумажного счета-сообщения, потребитель всегда сможет восстановить услугу его доставки по-прежнему в почтовый ящик.
  • На сайте "Центра коммунального сервиса" потребитель всегда может дистанционно заказать дубликат счета-сообщения, имеющий вид бумажного, и в случае необходимости - распечатать.

Как сообщалось, платежные квитанции за коммунальные услуги все пользователи должны хранить некоторое время. Все потому, что это подтверждение оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д. Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько времени нужно хранить квитанции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевКоммунальные платежи