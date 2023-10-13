В Киеве предлагают получать платежки за коммуналку по-новому: о чем речь

Платежки за коммуналку в Киеве можно получить в электронном варианте, отказавшись от бумажных счетов. При этом, если раньше на их формирование требовалось определенное время, то сейчас это происходит онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр коммунального сервиса".
"Пока оптимизирован процесс в части получения электронных копий бумажных счетов-сообщений в личном кабинете потребителя", - говорится в сообщении.
Как объясняют специалисты, если раньше для формирования электронного счета в личном кабинете потребителя при отказе от бумажного счета-сообщения потребовалось дополнительное время, то сейчас сервис работает в режиме онлайн.
"Как только потребитель в личном кабинете выбирает опцию отказа от бумажного счета-сообщения, в личном кабинете мгновенно появляется возможность загрузить его электронную версию", – говорят в "Центре".
Для этого достаточно:
Важные моменты
Как сообщалось, платежные квитанции за коммунальные услуги все пользователи должны хранить некоторое время. Все потому, что это подтверждение оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д. Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько времени нужно хранить квитанции.
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