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У Києві пролунав вибух, повідомляють про роботу ППО

Автор: Константин Широкун

У Києві було чутно гучний вибух сьогодні вранці, 8 травня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про політ кількох крилатих ракет у напрямку столиці. Мешканців міста закликали залишатися у укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нічна атака по Україні 8 травня

Російські війська в ніч з 7 на 8 травня здійснили масовану атаку на низку регіонів України із застосуванням дронів-камікадзе, а також ракет різних типів. У ході ворожої атаки вибухи було чутно у Харківській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській та Запорізькій областях.

Про наслідки вибухів, а також постраждалих внаслідок нічної атаки росіян не повідомлялося.

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