У Києві пролунав вибух, повідомляють про роботу ППО

"Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про політ кількох крилатих ракет у напрямку столиці. Мешканців міста закликали залишатися у укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нічна атака по Україні 8 травня

Російські війська в ніч з 7 на 8 травня здійснили масовану атаку на низку регіонів України із застосуванням дронів-камікадзе, а також ракет різних типів. У ході ворожої атаки вибухи було чутно у Харківській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській та Запорізькій областях.

Про наслідки вибухів, а також постраждалих внаслідок нічної атаки росіян не повідомлялося.