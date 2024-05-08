В Киеве прозвучал взрыв, сообщают о работе ПВО

"Воздушная тревога продолжается. В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщали о полете нескольких крылатых ракет в направлении столицы. Жителей города призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Ночная атака по Украине 8 мая

Российские войска в ночь с 7 на 8 мая совершили массированную атаку на ряд регионов Украины с применением дронов-камикадзе, а также ракет разных типов. В ходе вражеской атаки взрывы были слышны в Харьковской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской и Запорожской областях.

О последствиях взрывов, а также пострадавших в результате ночной атаки россиян не сообщалось.