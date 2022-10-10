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У центрі Києва пролунав вибух

Фото: у Києві сьогодні пролунав вибух (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні зранку, 10 жовтня, пролунав потужний вибух. Його чули жителі центральних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За словами жителів столиці, у Києві пролунали три вибухи. Очевидці повідомляють про "приліт" і публікують відео з сильним задимленням в одному з районів. У соціальних мережах вже ширяться перші фото з місця подій.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

"Кілька вибухів у Шевченківському районі - в центрі столиці. Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - зазначив він у своєму Telegram.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму Twitter про ракетний обстріл центру Києва.

Оновлено о 9:00

Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага у коментарі "Суспільному" повідомила про жертв та постраждалих.

"Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві в різних місцях. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фото з місця інциденту в Києві. На ньому помітну серйозну пожежу, вогонь охопив автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є постраждалі.

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КиївВибух