Россияне обстреляли центр Киева: что известно

В Киеве сегодня утром, 10 октября, раздался мощный взрыв. Его слышали жители центральных районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
По словам жителей столицы, в Киеве прогремели три взрыва. Очевидцы сообщают о "прилете" и публикуют видео с сильным задымлением в одном из районов. В социальных сетях уже распространяются первые фото с места событий.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Шевченковском районе.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - отметил он в своем Telegram.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Twitter о ракетном обстреле центра Киева.
Обновлено в 9:00
Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Суспільному" сообщила о жертвах и пострадавших.
"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве. На нем заметен серьезный пожар, огонь охватил автомобили.
Момент удара по Киеву попал в прямой эфир BBC.
Обновлено в 9:20
Жители столицы сообщают об еще одном мощном взрыве.
Обновлено в 9:25
В Киеве из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".
Обновлено в 9:33
Еще один мощный взрыв прогремел в Киеве. Его было слышно в эфире телемарафона во время прямого включения корреспондента.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие.
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