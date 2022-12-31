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У Києві пролунало кілька вибухів

Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Повідомляється, що звуки вибухів було чути у різних районах столиці. Їхні причини поки невідомі. Мабуть, над регіоном працює система ППО.

Офіційної інформації від військової адміністрації міста поки не було.

За кілька хвилин до цього голова Сумської ОВ Максим Марченко у Telegram попередив, що ракети "на підльоті до області". Вони могли летіти у бік Києва.

Оновлено 14:07.

Мер Києва Віталій Кличко підтверджує вибухи у столиці.

Нагадаємо, в Україні вдень 31 грудня було оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів Всі подробиці про ситуацію в регіонах - читайте тут .

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