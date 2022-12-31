В Киеве прогремело несколько взрывов

Сообщается, что звуки взрывов было слышно в разных районах столицы. Их причины пока неизвестны. Вероятно, над регионом работает система ПВО.

Официальной информации от военной администрации города пока не было.

За несколько минут до этого глава Сумской ОВА Максим Марченко в Telegram предупредил, что ракеты "на подлете к области". Они могли лететь в сторону Киева.

Обновлено 14:07.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает взрывы в столице.