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В Киеве прогремело несколько взрывов

Фото: в Киеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве днем 31 декабря во время масштабной воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что звуки взрывов было слышно в разных районах столицы. Их причины пока неизвестны. Вероятно, над регионом работает система ПВО.

Официальной информации от военной администрации города пока не было.

За несколько минут до этого глава Сумской ОВА Максим Марченко в Telegram предупредил, что ракеты "на подлете к области". Они могли лететь в сторону Киева.

Обновлено 14:07.

Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает взрывы в столице.

Напомним, в Украине днем 31 декабря была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов. Все подробности о ситуации в регионах - читайте здесь.

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