У Києві пролунали звуки вибухів: що відомо
В ніч на 24 березня у Києві пролунали звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".
"У Києві пролунали звуки вибухів, інформують кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:21.
Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ інформували, що в центрі Київської області зафіксовано безпілотники. Вони тримали південно-західний курс.
У КМВА попереджали про можливу роботу ППО. У Київській області теж перед цим працювала протиповітряна оборона.
"Кияни та гості столиці. Не залишайте укриття до завершення повітряної тривоги. Загроза зберігається. Можлива робота ППО", - йшлося у повідомленні КМВА о 01:25.
Оновлено о 01:36
У Києві та низці інших областей оголосили тривогу.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.
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