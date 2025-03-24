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В Киеве раздались звуки взрывов: что известно

Понедельник 24 марта 2025 01:30
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В Киеве раздались звуки взрывов: что известно Фото: враг снова пытается атаковать столицу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 марта в Киеве раздались звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Киеве раздались звуки взрывов, информируют корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:21.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ информировали, что в центре Киевской области зафиксированы беспилотники. Они держали юго-западный курс.

В КГВА предупреждали о возможной работе ПВО. В Киевской области тоже перед этим работала противовоздушная оборона.

"Киевляне и гости столицы. Не покидайте укрытия до завершения воздушной тревоги. Угроза сохраняется. Возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении КГВА в 01:25.

Обновлено в 01:36

В Киеве и ряде других областей объявили тревогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:30 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

В Киеве раздались звуки взрывов: что известно

Напомним, прошлой ночью российские оккупанты массированно атаковали Киев дронами. В результате атаки в нескольких районах столицы были пожары, разрушения, погибшие и пострадавшие.

Подробнее об атаке РФ по Киеву в ночь на 23 марта - читайте в материале РБК-Украина.

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