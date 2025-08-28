У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Близько 03:00 у Києві пролунала серія вибухів. За даними Повітряних сил, швидкісна ціль рухалась з півночі у напрямку Київщини. Попередньо, Росія вдарила балістичними ракетами з Брянської області.

Станом на 03:10 про постраждалих чи руйнування не повідомлялось. Однак наразі над столицею видно дим.

Варто зауважити, що наразі більшість областей перебуває під масованою атакою "Шахедів".

Оновлено о 03:15

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Дніпровський район столиці.

"Бригада прямує на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Оновлено о 03:26

Екстрені служби виїхали в Шевченківський і Дарницький райони Києва, а також у Деснянський - там зафіксовано падіння уламків.



