У Києві пролунали вибухи на тлі загрози балістики

У Києві у ніч на четвер, 28 серпня, пролунала серія вибухів. Росіяни застосували балістичне озброєння.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Близько 03:00 у Києві пролунала серія вибухів. За даними Повітряних сил, швидкісна ціль рухалась з півночі у напрямку Київщини. Попередньо, Росія вдарила балістичними ракетами з Брянської області.
Станом на 03:10 про постраждалих чи руйнування не повідомлялось. Однак наразі над столицею видно дим.
Варто зауважити, що наразі більшість областей перебуває під масованою атакою "Шахедів".
Оновлено о 03:15
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Дніпровський район столиці.
"Бригада прямує на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", - написав він.
Оновлено о 03:26
Екстрені служби виїхали в Шевченківський і Дарницький райони Києва, а також у Деснянський - там зафіксовано падіння уламків.