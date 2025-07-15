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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Фото: дрони РФ атакували Київ 15 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Києві пролунали ввечері 15 липня. Росіяни атакують столицю України дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про  БпЛА в напрямку міста зі сходу. 

У Києві на тлі загрози пролунали вибухи.

"Подалі від вікон! Працює ППО", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличко, на лівому та правому берегах працюють сили ППО. 

Оновлено о 23:58. У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад 50 хвилин.

 

Атака на Україну

Як відомо, армія РФ ввечері 15 липня запустила по Україні безпілотники. Під масованим ударом ворога був Харків.

У Харкові впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також під ракетною атакою був Кривий Ріг. Крім того, окупанти спрямували на місто дрони. У Кривому Розі лунали вибухи, виникла пожежа, відомо про постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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КиївППОВійна в УкраїніВибухи