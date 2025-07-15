У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Оновлено о 23:58. У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад 50 хвилин.

За словами мера Києва Віталія Кличко, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.

У Києві на тлі загрози пролунали вибухи.

Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.

Атака на Україну

Як відомо, армія РФ ввечері 15 липня запустила по Україні безпілотники. Під масованим ударом ворога був Харків.

У Харкові впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також під ракетною атакою був Кривий Ріг. Крім того, окупанти спрямували на місто дрони. У Кривому Розі лунали вибухи, виникла пожежа, відомо про постраждалих.

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