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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Київ, Вівторок 15 липня 2025 23:56
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У Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: дрони РФ атакували Київ 15 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Києві пролунали ввечері 15 липня. Росіяни атакують столицю України дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Як зазначала місцева влада, над Києвом зафіксовані ворожі дрони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в напрямку міста зі сходу.

У Києві на тлі загрози пролунали вибухи.

"Подалі від вікон! Працює ППО", - повідомив Ткаченко.

За словами мера Києва Віталія Кличко, на лівому та правому берегах працюють сили ППО.

Оновлено о 23:58. У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Вона тривала понад 50 хвилин.

Атака на Україну

Як відомо, армія РФ ввечері 15 липня запустила по Україні безпілотники. Під масованим ударом ворога був Харків.

У Харкові впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також під ракетною атакою був Кривий Ріг. Крім того, окупанти спрямували на місто дрони. У Кривому Розі лунали вибухи, виникла пожежа, відомо про постраждалих.

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Київ ППО Війна в Україні Вибухи
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