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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Киев, Вторник 15 июля 2025 23:56
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В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО Фото: дроны РФ атаковали Киев 15 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Киеве прогремели вечером 15 июля. Россияне атакуют столицу Украины дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Как отмечали местные власти, над Киевом зафиксированы вражеские дроны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА в направлении города с востока.

В Киеве на фоне угрозы прозвучали взрывы.

"Подальше от окон! Работает ПВО", - сообщил Ткаченко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на левом и правом берегах работают силы ПВО.

Обновлено в 23:58. В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Она длилась более 50 минут.

Атака на Украину

Как известно, армия РФ вечером 15 июля запустила по Украине беспилотники. Под массированным ударом врага был Харьков.

В Харькове в течение 20 минут прозвучало по меньшей мере 17 взрывов. В результате атаки есть пострадавшие.

Также под ракетной атакой был Кривой Рог. Кроме того, оккупанты направили на город дроны. В Кривом Роге раздавались взрывы, возник пожар, известно о пострадавших.

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Киев ПВО Война в Украине Взрывы
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