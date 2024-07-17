У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.

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