У Києві пролунали вибухи, працює ППО

"У столиці працює ППО", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Київській ОВА, у свою чергу, закликали дотримуватися інформаційної тиші, а також наскільки можна перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, або дотримуватися правил "двох стін".

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у столиці лунали вибухи.

Повітряна атака РФ по Україні

Окупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Сьогодні вночі, 30 серпня , вибухи лунали у Києві та Одесі . На Одещині працювали сили ППО.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.