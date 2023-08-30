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У Києві пролунали вибухи, працює ППО

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Києві було чутно вибухи під час повітряної тривоги, у КМВА повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"У столиці працює ППО", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Київській ОВА, у свою чергу, закликали дотримуватися інформаційної тиші, а також наскільки можна перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, або дотримуватися правил "двох стін".

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у столиці лунали вибухи.

Повітряна атака РФ по Україні

Окупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Сьогодні вночі, 30 серпня , вибухи лунали у Києві та Одесі . На Одещині працювали сили ППО.

Крім того, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Черкаській та Кіровоградській областях. Повідомляється, що у регіонах працювали українські сили ППО.

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