У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мешканців просять залишатися в укриттях. Можливо, працює ППО.

Оновлено 06:59

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.