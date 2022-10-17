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У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Жителей просят оставаться в укрытиях. Объявлена воздушная тревога
Автор: Артур Родивилов

У понеділок вранці, 17 жовтня, у Києві пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Віталія Кличка.

Мешканців просять залишатися в укриттях. Можливо, працює ППО.

Оновлено 06:59

"Вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - написав Кличко.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.

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Київ