У Києві пролунали вибухи

У Києві сьогодні, 31 липня, місцеві жителі почули вибухи на тлі загрози атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свого кореспондента та Київську МВА у Telegram.
Як зазначили у КМВА, тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.
При цьому Повітряні сили попереджали, що в районі Броварів та Борисполя було зафіксовано реактивних безпілотників. Вони летіли на захід.
Поки що офіційної інформації про вибухи у столиці та деталей про наслідки не було.
Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч проти 30 липня. Для атаки ворог використав понад 70 ракет, а також близько 280 ударних безпілотників.
Однією з цілей ворога був Київ. Внаслідок атаки загинув 31-річний чоловік, також було двоє постраждалих.
В Оболонському районі на території ринку біля метро "Почайна" почалася пожежа. Також пожежу фіксували у Святошинському районі на території гаражного кооперативу.