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У Києві пролунали вибухи

20:30 31.07.2026 Пт
1 хв
Росіяни атакують столицю безпілотниками
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у Києві оголосили тривогу (Getty Images)

У Києві сьогодні, 31 липня, місцеві жителі почули вибухи на тлі загрози атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свого кореспондента та Київську МВА у Telegram.

Як зазначили у КМВА, тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.

При цьому Повітряні сили попереджали, що в районі Броварів та Борисполя було зафіксовано реактивних безпілотників. Вони летіли на захід.

Поки що офіційної інформації про вибухи у столиці та деталей про наслідки не було.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч проти 30 липня. Для атаки ворог використав понад 70 ракет, а також близько 280 ударних безпілотників.

Однією з цілей ворога був Київ. Внаслідок атаки загинув 31-річний чоловік, також було двоє постраждалих.

В Оболонському районі на території ринку біля метро "Почайна" почалася пожежа. Також пожежу фіксували у Святошинському районі на території гаражного кооперативу.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів