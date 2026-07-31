У Києві пролунали вибухи

Як зазначили у КМВА, тривогу оголосили через загрозу ворожих дронів.

При цьому Повітряні сили попереджали, що в районі Броварів та Борисполя було зафіксовано реактивних безпілотників. Вони летіли на захід.

Поки що офіційної інформації про вибухи у столиці та деталей про наслідки не було.

Удари по Києву

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч проти 30 липня. Для атаки ворог використав понад 70 ракет, а також близько 280 ударних безпілотників.