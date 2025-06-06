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У Києві пролунали повторні потужні вибухи після попередження про балістику

Фото: у Києві пролунали повторні потужні вибухи після попередження про балістику (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні вночі, 6 червня, пролунала повторна серія потужних вибухів після попередження Повітряних сил ЗСУ про балістичну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Повідомлялось, що пуски балістичних ракет фіксувались з Курської та Брянської областей РФ. Потужні вибухи було чути у різних районах столиці.

"Попередньо, ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі. Такий в них стиль. Житлові будинки, соціальна інфраструктура", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко після серії вибухів.

За його словами, також фіксуються наслідки атаки росіян у Святошинському районі міста.

Нічний обстріл Києва 6 червня

Росія сьогодні вночі масово атакує Київ "Шахедами", дрони залітають з різних напрямків. У кількох районах міста фіксують падіння уламків і пожежі.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка та КМВА, зафіксовані пошкодження багатоповерхівок та цивільної інфраструктури. Також у Дарницькому районі зафіксовано падіння на відкритій території у декількох локаціях.

Більше подробиць про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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