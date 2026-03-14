У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни запустили балістику, працює ППО

В ніч на 14 березня у Києві пролунала серія дуже гучних вибухів. Ворог запустив по столиці балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 03:09.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ уточнили, що існує загроза застосування балістики зі сходу, після чого зафіксували швидкісні цілі на Київ. Через кілька хвилин у столиці пролунали кілька вибухів. Місцева влада підтвердила атаку.
"Ворог здійснює атаку балістичними ракетами. Будьте уважні та обережні до відбою тривоги", - написав начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці працює протиповітряна оборона.
Вже о 03:14 з'явилась загроза застосування балістики ще й півдня, після чого через Миколаївщину полетіли швидкісні цілі в напрямку Києва. Моніторингові канали припускали, що це вже могли летіти ракети "Циркон".
Оновлено о 03:25
У столиці пролунали повторні вибухи після чергових пусків орієнтовно з півночі.
Станом на 03:20 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що цієї ночі, найімовірніше, відбудеться комбінований удар по Україні. Остання комбінована атака РФ була в ніч на 7 березня. Тоді під ударом балістичних ракет опинилися Київ і Харків.
Зокрема, наслідки фіксувалися в трьох районах столиці. Скрізь були уламки ворожих цілей, а в Голосіївському районі виникла пожежа. Крім того, 1905 будинків у кількох районах залишилися без тепла.
Тим часом у Харкові сталося пряме влучання ракети в житловий будинок, внаслідок чого частина будівлі була зруйнована, а також постраждала промислова зона.
