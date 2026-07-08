У Києві пролунали гучні вибухи до того, як оголосили тривогу

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:32.

Однак зауважимо, що вибухи у столиці пролунали на кілька хвилин раніше, ніж у місті оголосили тривогу. Спочатку не було зрозуміло, в чому причина, проте згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко написав про удари балістикою.

У Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що є загроза балістики з півночі.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривогу у Києві та низці інших областей досі продовжується.