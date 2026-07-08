У Києві пролунали гучні вибухи до того, як оголосили тривогу

В ніч на 8 липня у Києві пролунала серія дуже потужних вибухів. Росіяни завдали удари балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА та власного кореспондента.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:32.
Однак зауважимо, що вибухи у столиці пролунали на кілька хвилин раніше, ніж у місті оголосили тривогу. Спочатку не було зрозуміло, в чому причина, проте згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко написав про удари балістикою.
У Повітряних силах ЗСУ теж підтвердили, що є загроза балістики з півночі.
Станом на 00:41 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривогу у Києві та низці інших областей досі продовжується.
Нагадаємо, що останніми місяцями росіяни все частіше атакують Київ, особливо починаючи з липня. Остання комбінована атака відбулася в ніч на 6 липня. Ворог застосував для атаки дрони та ракети різних типів.
Найсерйозніші руйнування було зафіксовано в Києві та області, а саме в населеному пункті Вишневе Бучанського району.
До речі, 7 липня в Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на двох локаціях у Подільському та Дарницькому районах після атаки РФ. Тепер розпочався другий етап - ліквідація наслідків.