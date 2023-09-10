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У Києві пролунала серія вибухів, працює ППО

Фото: у Києві пролунала серія вибухів, працює ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві пролунала серія гучних вибухів сьогодні, 10 вересня. Також повідомляють про роботу українських сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ударів по столиці із застосуванням безпілотників.

Кличко попередив про нову хвилю безпілотників

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що на столицю летить нова хвиля ударних безпілотників.

"У Київській області та столиці працює ППО. На Київ ще рухаються БПЛА. Знаходьтесь у укриттях", - заявив мер столиці.

Удари окупантів по Києву

Російські війська з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну регулярно завдають ударів по столиці із застосуванням різних видів озброєнь.

Так, 30 серпня війська РФ вночі здійснили масовану комбіновану атаку по Києву . Сили ППО знищили понад 20 повітряних цілей.

Загалом силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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