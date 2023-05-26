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У Києві пролунала серія гучних вибухів, повідомляють про роботу ППО

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Київ, П'ятниця 26 травня 2023 04:22
У Києві пролунала серія гучних вибухів, повідомляють про роботу ППО Фото: у Києві пролунала серія гучних вибухів, в області працює ППО (Facebook Ministry of Defence UA)
Автор: Константин Широкун

У Києві пролунала серія гучних вибухів сьогодні уночі, 26 травня. На Київщині працюють українські сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

У Київській ОВА повідомили, що в області працюють сили ППО з повітряних цілей.

"Підвищена ракетна небезпека! У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні ОВА.

У КМВА зазначили, що у столиці також працює ППО.

"У Києві та області працює ППО. Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили у МВА.

Нічні атаки на Київ

Російські війська посилили атаки ракетами та дронами на столицю. Так, минулої ночі ворог бив дронами-камікадзе. Окупанти випустили 36 "Шахедів", сили ППО збили усі ворожі безпілотники.

За даними Повітряних сил, росіяни хотіли атакувати західні області, саме там збили більше дронів. Проте ворог намагався вдарити також і Києвом. У зоні відповідальності повітряного командування "Центр" було збито близько 10 безпілотників.

Незабаром українські військові показали, як збили дрон-камікадзе над Києвом. Це сталося у ніч проти 25 травня.

Детальніше про наслідки нічної атаки дронів на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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