В Києві прогнозують заметіль: водіям дали важливі поради

Синоптики знову прогнозують заметіль у столиці. Водіям нагадали про основні правила кермування під час негоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.
"Друзі, будьте особливо уважними, адже синоптики знову прогнозують у Києві заметіль", - повідомили правоохоронці.
Поліцейські склали список порад, що допоможе уникнути ДТП на зимовій дорозі:
Водіїв також закликали пам'ятати про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі:
"Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму", - нагадали правоохоронці.
Нагадаємо, за даними синоптиків, завтра, 24 січня, на переважній території України очікуватиметься хмарна погода із проясненнями. Втім, у західній частині країни передбачаються опади.
У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Проте дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.
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