В Києві прогнозують заметіль: водіям дали важливі поради

"Друзі, будьте особливо уважними, адже синоптики знову прогнозують у Києві заметіль", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські склали список порад, що допоможе уникнути ДТП на зимовій дорозі:

Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.

Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом.

Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.

Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

Водіїв також закликали пам'ятати про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі:

перехрестя,

нерегульовані пішохідні переходи,

зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух),

мости та естакади, які за низьких температурах леденіють.

"Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму", - нагадали правоохоронці.

Погода в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків, завтра, 24 січня, на переважній території України очікуватиметься хмарна погода із проясненнями. Втім, у західній частині країни передбачаються опади.

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Проте дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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