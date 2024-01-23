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Опади та прояснення: якої погоди слід очікувати в Україні завтра

Укрїна , Вівторок 23 січня 2024 14:54
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Опади та прояснення: якої погоди слід очікувати в Україні завтра Фото: погода в Україні 24 січня буде хмарною з проясненнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 24 січня, на переважній території України очікуватиметься хмарна погода із проясненнями. Втім, у західній частині країни передбачаються опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, вночі у північних та більшості центральних областей буде йти невеликий мокрий сніг.

"...Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади, на решті території без істотних опадів", - зазначають синоптики.

Крім того, на дорогах, крім півдня, місцями спостерігатиметься ожеледиця.

Очікується південно-західний вітер 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Середня температура протягом доби коливатиметься в межах позначок від -2 до +3:

  • вночі на Лівобережжі -1-6;
  • у східних областях та в Карпатах до -10;
  • вдень на Прикарпатті, в Одеській області та в Криму +1+6 тепла.

Опади та прояснення: якої погоди слід очікувати в Україні завтраФото: погода на території України 24 січня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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