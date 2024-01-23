Опади та прояснення: якої погоди слід очікувати в Україні завтра
Завтра, 24 січня, на переважній території України очікуватиметься хмарна погода із проясненнями. Втім, у західній частині країни передбачаються опади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Так, вночі у північних та більшості центральних областей буде йти невеликий мокрий сніг.
"...Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті значні опади, на решті території без істотних опадів", - зазначають синоптики.
Крім того, на дорогах, крім півдня, місцями спостерігатиметься ожеледиця.
Очікується південно-західний вітер 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Середня температура протягом доби коливатиметься в межах позначок від -2 до +3:
- вночі на Лівобережжі -1-6;
- у східних областях та в Карпатах до -10;
- вдень на Прикарпатті, в Одеській області та в Криму +1+6 тепла.
Фото: погода на території України 24 січня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в лютому 2024 в Україні
У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.