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В Києві прогнозують заметіль: водіям дали важливі поради

Київ, Вівторок 23 січня 2024 16:20
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В Києві прогнозують заметіль: водіям дали важливі поради Фото: в Києві прогнозують заметіль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Синоптики знову прогнозують заметіль у столиці. Водіям нагадали про основні правила кермування під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

"Друзі, будьте особливо уважними, адже синоптики знову прогнозують у Києві заметіль", - повідомили правоохоронці.

Поліцейські склали список порад, що допоможе уникнути ДТП на зимовій дорозі:

  • Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.
  • Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.
  • Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом.
  • Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.
  • Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

Водіїв також закликали пам'ятати про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі:

  • перехрестя,
  • нерегульовані пішохідні переходи,
  • зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух),
  • мости та естакади, які за низьких температурах леденіють.

"Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму", - нагадали правоохоронці.

Погода в Україні

Нагадаємо, за даними синоптиків, завтра, 24 січня, на переважній території України очікуватиметься хмарна погода із проясненнями. Втім, у західній частині країни передбачаються опади.

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Проте дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

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