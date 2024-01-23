В Киеве прогнозируют метель: водителям дали важные советы

Синоптики снова прогнозируют метель в столице. Водителям напомнили об основных правилах вождения во время непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

"Друзья, будьте особенно внимательными, ведь синоптики снова прогнозируют в Киеве метель", - сообщили правоохранители.

Полицейские составили список советов, который поможет избежать ДТП на зимней дороге:

Не будьте самоуверенными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения - воспользуйтесь лучше общественным транспортом.

Проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке.

Водите плавно, избегайте резких движений рулем.

Придерживайтесь безопасной дистанции и тормозите заблаговременно.

Зимняя дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость.

Водителей также призвали помнить о потенциально опасных участках на зимней дороге:

перекрестки,

нерегулируемые пешеходные переходы,

остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение),

мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют.

"Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных учреждений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума", - напомнили правоохранители.

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков, завтра, 24 января, на преобладающей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Впрочем, в западной части страны предполагаются осадки.

В феврале 2024 года в Украине, как и в декабре 2023 года, будет преобладать температура выше нуля. Однако данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

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