В Києві продавали ліки-підробки для онкохворих. Їх завозили в Україну як "гуманітарку"

"У Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до України підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.

"Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;

чорнову бухгалтерію;

3 автомобілі, якими доставляли "ліки";

понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробника" характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі закордонних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.