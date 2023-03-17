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В Киеве продавали лекарства-подделки для онкобольных. Их завозили в Украину как "гуманитарку"

Фото: в Киеве СБУ разоблачила канал продажи поддельных лекарств для онкобольных (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабный канал ввоза в Украину препаратов-подделок для онкобольных. Сотрудники СБУ изъяли у у "продавцов" 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, которая организовала канал", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи. Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице.

"Потом фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки. Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам осуществляли через популярные почтовые сервисы", - рассказали в СБУ.

В ходе обысков на складе и по адресам фактического проживания злоумышленников обнаружено:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
черновую бухгалтерию;
3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";
более 20 банковских карт, через которые осуществляли расчет с клиентами.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителя" характеристикам.

Всем участникам преступной группы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой). Им избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдолекарств и распространению фальсификата среди пациентов.

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Служба безопасности Украины