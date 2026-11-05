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У Києві призупинили рух поїздів на "червоній" лінії метро

12:31 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: "Червона" лінія метро у Києві тимчасово не працює (Getty Images)

5 листопада рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинено.

Про це повідомила пресслужба київського метрополітену в коментарі РБК-Україна.

"Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", - йдеться в заяві.

У столичному метрополітені також уточнили, що наразі "синя" та "зелена" лінії працюють у звичайному режимі.

"Про відновлення роботи повідомимо додатково", - додали у пресслужбі.

Оновлено о 13:06

Рух поїздів на "червоній" лінії метро в Києві відновлений. Інтервал руху - 9 хв

Попри це, на тлі різкого коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Про це попереджає КП "Київський метрополітен".

Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься.

До речі, раніше у КМДА та КП "Київпастранс" попереджали, що подальша робота метрополітену безпосередньо залежатиме від стану енергосистеми країни.

Попри зупинку наземного електротранспорту та запровадження у столиці екстрених відключень світла, метро продовжує працювати у штатному режимі та залишається головним засобом пересування містом. Водночас у комунальному підприємстві попереджають, що через нестабільність в енергомережі графік і режим роботи підземки можуть змінюватися.

Про всі можливі зміни пасажирів обіцяють повідомляти на офіційних ресурсах КП "Київський метрополітен".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 листопада у Києві частково зупинилось метро через проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що нещодавній удар Росії по столиці пошкодив станцію метро на лівому березі, поруч розірвало рейки.

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