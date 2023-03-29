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У Києві призначили нового начальника патрульної поліції

Фото: майор поліції Ярослав Курбаков (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Кава

У середу, 29 березня, майора поліції Ярослава Курбакова було представлено як нового керівника патрульної поліції Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції столиці.

Курбаков з березня 2020 року обіймав посаду заступника начальника управління. У патрульній поліції він почав працювати у 2015 році. За майже вісім років служби він пройшов шлях від інспектора до начальника управління.

Курбаков був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

"Представляю вам Ярослава Курбакова, як керівника патрульної поліції Києва. Він має свої навички та підходи до роботи, здібності та хист керувати особовим складом. За цей час він довів, що є справжнім професіоналом, фахівцем, який готовий взяти на себе відповідальність, прийняти правильне рішення і, найголовніше, вислухати й допомогти кожному, хто цього потребує. Ви дійсно у надійних руках", - розповів начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області призначили Андрія Крутня новим очільником патрульної поліції після того, як його попередник подарував своїй дівчині перепустку для проїзду на машині по центральній площі Львова.

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Київполиция