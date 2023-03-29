В Киеве назначен новый начальник патрульной полиции

Курбаков с марта 2020 занимал должность заместителя начальника управления. В патрульной полиции он начал работу в 2015 году. За почти восемь лет службы он прошел путь от инспектора до начальника управления.

Курбаков являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГЧП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГЧП.

"Представляю вам Ярослава Курбакова, как руководителя патрульной полиции Киева. У него есть свои навыки и подходы к работе, способности и способность руководить личным составом. За это время он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, который готов взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому, кто в этом нуждается. Вы действительно в надежных руках", - рассказал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.