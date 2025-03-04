В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Самый большой флаг Украины установлен на Печерских холмах Киева. Сегодня, 4 марта, его временно приспустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Отметим, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, сегодня, 4 марта, в Киеве и в Киевской области погода ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.

Уточняется, что (согласно информации КО "Київзеленбуд") флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий - чтобы уберечь полотнище от повреждений.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта в Киеве и Киевской области ветер - западный 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы 15-20 м/с", - рассказали украинцам.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что самый большой флаг страны в столице был временно приспущен из-за прогнозируемой непогоды.

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

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