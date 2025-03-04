ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Вторник 04 марта 2025 10:40
UA EN RU
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось Самый большой флаг Украины приспустили (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Самый большой флаг Украины установлен на Печерских холмах Киева. Сегодня, 4 марта, его временно приспустили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

Почему и как надолго приспустили самый большой флаг Украины

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что самый большой флаг страны в столице был временно приспущен из-за прогнозируемой непогоды.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта в Киеве и Киевской области ветер - западный 7-12 м/с. Местами ожидаются порывы 15-20 м/с", - рассказали украинцам.

Уточняется, что (согласно информации КО "Київзеленбуд") флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий - чтобы уберечь полотнище от повреждений.

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилосьПубликация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Отметим, что согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, сегодня, 4 марта, в Киеве и в Киевской области погода ожидается облачная, с прояснениями. Осадков не предвидится.

Температура воздуха:

  • в области днем - от 5 до 10 градусов тепла;
  • в Киеве днем - от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилосьПрогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или же для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря 2024 года стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

Читайте также про 30 малоизвестных фактов о флаге Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Погода в Украине Непогода в Украине Гидрометцентр
NEWS
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины