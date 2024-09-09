У Києві у приміщення залетіли більше 350 кажанів: чому так відбувається і що робити

Чому кажани залітають у вікна

Як пояснюють у KARG, зараз триває міграція кажанів на зимівлю, тому ці рукокрилі тварини шукають місце для відпочинку під час під час довгого перельоту. Також вони шукають житло, де можна перезимувати.

У цьому році з початку міграції в деяких квартирах та у художній майстерні рятувальники знаходили більше 350 кажанів в одному приміщенні. Тварини залітали у відкриті на провітрювання вікна, а вилетіти із житла вже не могли.

"Тож, вирушаючи у відпустку або на дачу, не лишайте вікна без сіток відкритими - вас можуть здивувати непрошені крилаті гості", - попереджають рятувальники.

Що робити, якщо у приміщення залетіли кажани

У Kyiv Animal Rescue Group нагадують, що всі кажани, які проживають на території України, занесені до Червоної книги.

"Будь ласка, якщо бачите кажана - не ображайте його. Тривале перебування в зачиненому помешканні шкодить не тільки вашій оселі, а ще й кажанам", - застерігають у KARG.

Рятувальники розповідають про правила, як поводитися, коли у приміщення залетіли кажани:

дочекайтися темряви;

вимкнути світло в кімнаті з кажанами;

відкрити вікна навстіж, щоб тварини мали можливість вилетіти;

тих кажанів, які не вилітають, можна спробувати посадити у коробку та передати фахівцям;

якщо залишається багато кажанів – звернутися по допомогу.

Фото: Кажани мігрують на зимівлю (gettyimages.com)

В Україні живуть 28 видів рукокрилих

В Україні всі види кажанів є комахоїдними. У наших екосистемах вони регулюють чисельність комах, розповідають в Українському центрі реабілітації рукокрилих.

Кажани активні зазвичай уночі. Ці тварини не здатні будувати гнізда, тому вдень вони ховаються в дуплах дерев, між гілок, в печерах (де можуть скупчуватися по кілька сотень особин), у у різних порожнинах будинків.

В Україні рукокрилі визнані вразливою групою, яка потребує особливої ​​охорони. Охорона цих тварин регламентується низкою міжнародних угод.