В Киеве в помещение залетели более 350 летучих мышей: почему так происходит и что делать

В Киеве в окна квартир начали залетать летучие мыши. А в одном из помещений спасатели нашли более 350 этих животных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Kyiv Animal Rescue Group.
Как объясняют в KARG, сейчас идет миграция летучих мышей на зимовку, поэтому эти рукокрылые животные ищут место для отдыха во время долгого перелета. Также они ищут жилье, где можно перезимовать.
В этом году с начала миграции в некоторых квартирах и в художественной мастерской спасатели находили более 350 летучих мышей в одном помещении. Животные залетали в открытые на проветривание окна, а вылететь из жилища уже не могли.
"Так что, отправляясь в отпуск или на дачу, не оставляйте окна без сеток открытыми - вас могут удивить непрошеные крылатые гости", - предупреждают спасатели.
В Kyiv Animal Rescue Group напоминают, что все летучие мыши, проживающие на территории Украины, занесены в Красную книгу.
"Пожалуйста, если видите летучую мышь - не обижайте ее. Длительное пребывание в закрытом помещении вредит не только вашему дому, но еще и летучим мышам", - предостерегают в KARG.
Спасатели рассказывают о правилах, как вести себя, когда в помещение залетели летучие мыши:
Фото: Летучие мыши мигрируют на зимовку (gettyimages.com)
В Украине все виды летучих мышей являются насекомоядными. В наших экосистемах они регулируют численность насекомых, говорят в Украинском центре реабилитации рукокрылых.
Летучие мыши активны обычно ночью. Эти животные не способны строить гнезда, поэтому днем они прячутся в дуплах деревьев, между ветвями, в пещерах (где могут скапливаться по несколько сотен особей), в разных пустотах домов.
В Украине рукокрылые признаны уязвимой группой, нуждающейся в особой охране. Охрана этих животных регламентируется рядом международных соглашений.
Напомним, мы писали о 5 удивительных фактах о летучих мышах.
Также ранее сообщалось, что под Киевом ребенка укусила летучая мышь.
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