У Києві "приліт" біля однієї зі станцій метро, спалахнуло авто

"У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто", - розповів він.

Кличко додав, що екстрені служби міста прямують на місце "прильоту".

У мережі пишуть, що пошкоджена станція "Лісова".

Він також повідомив, що росіяни атакували бригаду медиків швидкої допомоги, які прямували на виклик - попередньо, є постраждалі.

Оновлено о 22:28

Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі.

"Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає", - розповів він.

Крім того, в іншому медзакладі в цьому ж районі також повибивало вікна в двох відділеннях, потраждалих немає.

"У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий", - заявив мер Києва.

Оновлено о 22:38

За словами Кличка, серед постраждалих медиків швидкої, які прибули на виклик, - парамедик та екстрений медичний технік.

"Попередньо, поранення некритичні. Медики продовжують працювати. Також ушкоджень зазнало авто швидкої", - йдеться в його заяві.

Кличко повідомив, що станом на зараз в Києві пʼятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки. Всі вони були госпіталізовані.