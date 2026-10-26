У Києві "приліт" біля однієї зі станцій метро, спалахнуло авто

Російські окупанти в понеділок, 26 жовтня, вдарили ракетами по Києву. Зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро. Також атаковано бригаду медиків, яка їхала на виклик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто", - розповів він.
Кличко додав, що екстрені служби міста прямують на місце "прильоту".
У мережі пишуть, що пошкоджена станція "Лісова".
Він також повідомив, що росіяни атакували бригаду медиків швидкої допомоги, які прямували на виклик - попередньо, є постраждалі.
Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі.
"Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає", - розповів він.
Крім того, в іншому медзакладі в цьому ж районі також повибивало вікна в двох відділеннях, потраждалих немає.
"У Дніпровському районі також влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий", - заявив мер Києва.
За словами Кличка, серед постраждалих медиків швидкої, які прибули на виклик, - парамедик та екстрений медичний технік.
"Попередньо, поранення некритичні. Медики продовжують працювати. Також ушкоджень зазнало авто швидкої", - йдеться в його заяві.
Кличко повідомив, що станом на зараз в Києві пʼятеро постраждалих внаслідок ворожої атаки. Всі вони були госпіталізовані.
Нагадаємо, сьогодні близько 22.00 росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами.
Перед цим, о 21.40 у столиці було оголошено червоний рівень небезпеки. Повітряні сили повідомили, що на Київ летить балістика з Чернігівщини.