У Києві презентують бестселер "Іловайськ" з новими фото та бойовими мапами

Що відомо про оновлене видання "Іловайськ"

Книга від видавництва "Фронезис" з авторськими правками доповнена мапою бойових дій та фотографіями бійців, що стали прототипами героїв "Іловайськ. Розповіді про справжніх людей".

Саме 29 серпня виповниться 12 років від трагічних подій в Іловайському котлі.

Як створювалася книга про Іловайську трагедію

Євген Положій збирав інформацію про Іловайськ від учасників тих подій. Книжка, видана вперше у 2015 році, отримала статус бестселера і була включена в перелік 30-ти найзнаковіших творів за 30 років незалежності (за версією Українського інституту книги).

"Воїни гинуть з 2014 року, захищаючи країну, і пам’ять про них треба берегти. Тому що трагічні події серпня 2014-го залишаються для країни й досі не вивченим уроком - воєнним та інформаційним", - пояснює автор "Іловайська".

Оновлене видання започаткує нову книжкову серію

Оновлене видання відкриє нову книжкову серію - "General Cherry Library. Хроніки війни за Незалежність", започатковану засновниками miltech-компанії "Генерал Черешня" Ярославом і Станіславом Гришиними, та видавництвом "Фронезис".

Де і коли відбудеться презентація і що відомо про Іловайську трагедію

Презентація за участю автора відбудеться в книгарні "Сенс" 29 серпня о 17:00 (вул. Хрещатик, 34). Вхід на подію вільний. Для комфортного розміщення організатори закликають зареєструватися на презенацію за посиланням.

Нагадаємо, у серпні 2014 року українські військові та добровольчі підрозділи потрапили в оточення в Іловайську Донецької області.

Противник запропонував відкрити так званий "зелений коридор" для виходу українських військ.

Під час відступу російські військові та бойовики відкрили прицільний вогонь по українським колонам, внаслідок чого, за даними прокуратури, загинуло 366 захисників України.