У Києві презентували унікальну книгу про секретну ліквідацію ворогів держави

Автором є відомий ізраїльський журналіст-розслідувач, лауреат Пулітцерівської премії Ронен Берґман. Книга особлива тим, що автор зібрав історії величезної кількості цільових убивств, які по всьому світу проводили ізраїльські спецслужби для захисту Держави Ізраїль.

Берґман опитав близько однієї тисячі людей – розвідників, представників Моссаду, ЦАХАЛу, Шин-Бету та інших спецслужб, фахівців із кібербезпеки, прем’єр-міністрів, впливових членів уряду і навіть безпосередніх вбивць. Більшість із них більше ніде та ніколи не ділились публічно про свою роботу.

Автор розповів, що у розмовах йому доводилось «підбирати ключ» до кожного з тих, кого розпитував про секретні операції.

"Якщо ви хочете знайти спільну мову з ними, то я б сказав, що багато з них, вийшовши на пенсію, хотіли б залишити публічну згадку, слід в історії та розповісти людям, що вони зробили для захисту, безпеки, існування Держави Ізраїль і життя людей всередині Ізраїлю", - наголосив Ронен Берґман, який взяв участь у презентації онлайн із Тель-Авіва.

Він додав, що Ізраїль є країною, яка використовувала цілеспрямовані вбивства своїх ворогів більше, ніж будь-яка інша країна у світі. Такі спецоперації часто давали "хороші результати" для стримування ворожих сил.

У книжці описані історії секретних позасудових знищень абсолютно різних осіб, які становили загрозу для існування Держави Ізраїль, - від лідерів "Хамасу" і "Хезболли" до стратега Організації визволення Палестини, від сирійського генерала до канадського інженера. Ізраїльські спецслужби вистежували їх у Бейруті, Дамаску, Тегерані, Дубаї, Римі, Парижі, Лондоні та інших точках земної кулі.

Не виключено, що у майбутньому подібна книжка буде написана і про позасудові ліквідації ворогів України. Українським спецслужбам теж буде про що розповісти, сказав присутній на презентації полковник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін.

"Розповідати поки не можемо, але я думаю, що коли пройде певний період часу і до нас прийде наш український Ронен Берґман, то теж хтось "абсолютно випадково" дістане з шухляди якийсь секретний документ і розкаже цікаву історію. Але це буде згодом", - додав представник ГУР.

Книга "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" є шостою у серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України. Особливість "Єврейської бібліотеки" у тому, що тут вперше видаються українською мовою світові бестселери про євреїв та Ізраїль.

За словами президента ЄКУ Бориса Ложкіна, книга Берґмана є однією з найцікавіших у серії. Ложкін також пояснив, що у назві автор використав цитату з Талмуда: "Якщо хтось прийде убити тебе, повстань та убий першим".

Спонсором виходу книги українською мовою став підприємець та меценат Григорій Гуртовий. Він розповів, що вперше прочитав "Встань і вбий першим" англійською мовою і одразу зрозумів, що ця книга має бути видана українською.

Презентація книги Ронена Берґмана "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" у Києві організована Єврейською конфедерацією України та комунікаційною агенцією Ideas&Strategy у партнерстві з видавництвом "Наш Формат".

Інформаційними партнерами стали Бабель, Telegraf.ua, NV, РБК-Україна, Інтер, Прямий та 5 канал.