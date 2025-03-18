В Киеве презентовали уникальную книгу о секретной ликвидации врагов государства

Автором является известный израильский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Ронен Бергман. Книга особенна тем, что автор собрал истории огромного количества целевых убийств, которые по всему миру проводили израильские спецслужбы для защиты Государства Израиль.

Бергман опросил около одной тысячи человек - разведчиков, представителей Моссада, ЦАХАЛа, Шин-Бета и других спецслужб, специалистов по кибербезопасности, премьер-министров, влиятельных членов правительства и даже непосредственных убийц. Большинство из них больше нигде и никогда не делились публично о своей работе.

Автор рассказал, что в разговорах ему приходилось "подбирать ключ" к каждому из тех, кого расспрашивал о секретных операциях.

"Если вы хотите найти общий язык с ними, то я бы сказал, что многие из них, выйдя на пенсию, хотели бы оставить публичную память, след в истории и рассказать людям, что они сделали для защиты, безопасности, существования Государства Израиль и жизни людей внутри Израиля", - отметил Ронен Бергман, который принял участие в презентации онлайн из Тель-Авива.

Он добавил, что Израиль является страной, которая использовала целенаправленные убийства своих врагов больше, чем любая другая страна в мире. Такие спецоперации часто давали "хорошие результаты" для сдерживания вражеских сил.

В книге описаны истории секретных внесудебных уничтожений совершенно разных лиц, представлявших угрозу для существования Государства Израиль, - от лидеров "Хамаса" и "Хезболлы" до стратега Организации освобождения Палестины, от сирийского генерала до канадского инженера. Израильские спецслужбы выслеживали их в Бейруте, Дамаске, Тегеране, Дубае, Риме, Париже, Лондоне и других точках земного шара.

Не исключено, что в будущем подобная книга будет написана и о внесудебных ликвидациях врагов Украины. Украинским спецслужбам тоже будет о чем рассказать, сказал присутствовавший на презентации полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Евгений Ерин.

"Рассказывать пока не можем, но я думаю, что когда пройдет определенный период времени и к нам придет наш украинский Ронен Бергман, то тоже кто-то "совершенно случайно" достанет из ящика какой-то секретный документ и расскажет интересную историю. Но это будет позже", - добавил представитель ГУР.

Книга "Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля" является шестой в серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины. Особенность "Еврейской библиотеки" в том, что здесь впервые издаются на украинском языке мировые бестселлеры о евреях и Израиле.

По словам президента ЕКУ Бориса Ложкина, книга Бергмана является одной из самых интересных в серии. Ложкин также пояснил, что в названии автор использовал цитату из Талмуда: "Если кто-то придет убить тебя, восстань и убей первым".

Спонсором выхода книги на украинском языке стал предприниматель и меценат Григорий Гуртовой. Он рассказал, что впервые прочитал "Встань и убей первым" на английском языке и сразу понял, что эта книга должна быть издана на украинском.

Презентация книги Ронена Бергмана "Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля" в Киеве организована Еврейской конфедерацией Украины и коммуникационным агентством Ideas&Strategy в партнерстве с издательством "Наш Формат".

Информационными партнерами стали Бабель, Telegraf.ua, NV, РБК-Украина, Интер, Прямой и 5 канал.