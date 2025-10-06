У Києві презентували культурно-мистецький проєкт "Місце спротиву", присвячений фортеці "Азовсталь"

Центральний державний науково-технічний архів України, за підтримки Українського культурного фонду, створять мультимедійну виставку, присвячену унікальним документам і матеріалам з фондів архіву та організацій-партнерів, які розповідають історію інфраструктури "Азовсталі" - одного з найпотужніших металургійних підприємств Європи.

До реалізації ініціативи долучилися ГО "Музей відкрито на ремонт", Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів, Харківський авіаційний інститут, Харківська гуманітарно-педагогічна академія та Група Метінвест Ріната Ахметова, якій належить металургійний гігант.

З початком повномасштабної війни "Азовсталь" перестала бути лише промисловим об’єктом - вона стала символом незламності та героїзму українського народу. Саме тут, під час оборони Маріуполя, українські військові 86 днів стримували переважаючі сили ворога, перетворивши комбінат на справжню фортецю свободи.

Проєкт "Місце спротиву" виконує не лише інформаційну, а й просвітницьку функцію - знайомить аудиторію з маловідомими інженерними рішеннями, проєктною документацією та інноваціями, створеними українськими фахівцями.

Під час презентації директор департаменту корпоративних комунікацій Метінвесту Олег Давиденко наголосив, що до 2022 року Азовсталь була відома у світі як високотехнологічний виробник української сталі, а після початку війни - стала символом спротиву та відродження.

"Сьогодні є запит на формування української ідентичності: що є символами, що є міфами, що є тим фізичним, на чому будується наша незалежність. Пам’ять має бути фізичною. Її треба бачити, до неї можна доторкнутися. На таких пам’ятках формується наша національна єдність", - переконаний він.

За словами Давиденка, Метінвест готовий підтримувати проєкт і надалі, аби зберегти пам’ять про Азовсталь як важливе промислове підприємство та місце героїчної оборони Маріуполя.

З культурно-мистецьким проєктом "Місце спротиву: проєкти інфраструктури металургійного комбінату "Азовсталь" можна ознайомитися на сайті: miscesprotivu.archives.gov.ua.