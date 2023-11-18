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У Києві працюють сили ППО

Субота 18 листопада 2023 00:37
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У Києві працюють сили ППО Фото: У Києві працюють сили ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві працюють сили протиповітряної оборони щодо ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед" сьогодні вночі, 18 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомили, що ударні безпілотники типу "Шахед" летять з півночі у бік Києва.

Нічна атака росіян на Україну 18 листопада

Російські війська масово атакують територію України за допомогою ударних безпілотників на кшталт "Шахед" сьогодні вночі, 18 листопада. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові паблики повідомляють про запуск кількох груп дронів-камікадзе з півночі та півдня у напрямку південних, західних та північних регіонів країни.

Війська РФ дронами обстрілюють Україну

Останніми днями окупанти посилили удари дронами-камікадзе територією України. Так, у четвер, 16 листопада, окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

У ніч проти 17 листопада ворог також атакував територію України дронами. Вибухи чули у Хмельницькій області. Пізніше стало відомо про роботу сил ППО у регіоні.

Увечері 17 листопада у Запоріжжі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Глава Запорізької ОВА повідомив про ворожі дрони, що знаходяться над містом.

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