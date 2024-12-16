У Києві працюють 95 офіційних ялинкових ярмарків: де легально придбати новорічне дерево

Зазначається, що на офіційних точках продажу всі дерева чиповані. Це гарантує їхнє законне походження та допомагає боротися з незаконною вирубкою. Кожна ялинка має самоклейну етикетку з індивідуальним номером і штрих-кодом. Інформацію про дерево можна перевірити на сайті open.ukrforest.com.
Цьогоріч ялинки доставляють із лісових господарств Волині, Закарпаття та навіть із Данії. Продавці зобов’язані мати екологічний паспорт на ялинку, сертифікат лісництва та товарно-транспортну накладну.
Адреси ялинкових ярмарок у Києві станом на 16 грудня
Голосіївський район (10 локацій):
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
- вул. Самійла Кішки, 5
- вул. Степана Рудницького, 6-А
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанія"), локація № 1
- вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе
- вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")
- пров. Руслана Лужевського
- вул. Васильківська, 8
- вул. Метрологічна, 19
- просп. Академіка Глушкова, 16-16/7
Дарницький район (19 локацій):
- вул. Архітектора Вербицького, 16
- вул. Братства тарасівців, 9
- вул. Єлизавети Чавдар, 1
- вул. Єлизавети Чавдар, 13
- вул. Здолбунівська, 2
- вул. Михайла Драгоманова, 14
- вул. Олени Пчілки, 2
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
- вул. Срібнокільська, 13
- вул. Ялтинська, 5-А
- вул. Ялтинська, 5-Б
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- вул. Олександри Мішуги, 2
- просп. Петра Григоренка, 41-43
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана, станція метро "Позняки")
- Дніпровська набережна,17-А (біля ТЦ "Новус")
- вул. Олександри Мішуги, 4
- вул. Зарічна, 1
- вул. Дніпровська набережна, 18 (з’їзд з Дніпровської набережної та просп. Миколи Бажана, станція метро "Осокорки")
Деснянський район (9 локацій):
- станція метро "Чернігівська";
- станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- вул. Мілютенка, 34 (розподільна смуга)
- просп. Червоної Калини, 15
- просп. Червоної Калини, 26
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 95-9
- просп. Червоної Калини, 44
- вул. Рональда Рейгана, 4
Дніпровський район (7 локацій):
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7
- вул. Івана Миколайчука, 9
- просп. Павла Тичини, 7
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
- просп. Соборності, 2/1
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича
Оболонський район (13 локацій):
- вул. Володимира Івасюка, 27-Б
- просп. Оболонський, 52-А
- вул. Героїв полку "Азов", 12
- просп. Маршала Рокоссовського, ¾
- вул. Петра Калнишевського, 2
- вул. Героїв Дніпра, 30
- вул. Героїв Дніпра, 32
- вул. Героїв Дніпра, 41
- вул. Йорданська, 17
- вул. Героїв полку "Азов", 34
- вул. Олександра Архипенка, 6-А
- площа Оболонська, 6
- просп. Литовський, 2
Печерський район (4 локації):
- бульв. Миколи Міхновського, 25
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1
- вул. Велика Васильківська, 107
- вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "Milk Bar")
Подільський район (14 локацій):
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2)
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3)
- ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4)
- вул. Світлицького, 30/20;
- просп. Європейського Союзу, 45/А;
- просп. Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ")
- просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент")
- просп. Європейського Союзу, 66
- просп. Василя Порика, 13
- вул. Вишгородська, 21/6
- вул. Івана Виговського, 18
- просп. Свободи, 28
- вул. Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції)
Святошинський район (6 локацій):
- бульв. Миколи Руденка, 13
- бульв. Миколи Руденка, 15
- вул. Зодчих, 46
- вул. Зодчих, 62
- вул. Ірпінська, 76-80
- вул. Якуба Коласа, 23
Солом’янський район (8 локацій):
- бульв. Чоколівський, 19-21 (площа Космонавтів)
- бульв. Чоколівський, 24
- бульв. Чоколівський, 1
- бульв. Чоколівський, 20
- просп. Повітряних Сил, 18/2
- вул. Солом’янська, 39
- вул. Солом’янська, 33
- просп. Відрадний, 15/45
Шевченківський район (5 локацій):
- вул. Данила Щербаківського, 56
- вул. Юрія Іллєнка, 1
- вул. Олени Теліги, 31/1
- ріг вул. Олени Теліги та вул. Щусєва
- вул. Дорогожицька, 13/14