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В Киеве работают 95 официальных елочных ярмарок: где легально купить новогоднее дерево

Фото: Елочный базар в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве открыто 95 официальных елочных ярмарок, где можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения. Торговля продлится до 31 декабря.

Отмечается, что на официальных точках продажи все деревья чипированы. Это гарантирует их законное происхождение и помогает бороться с незаконной вырубкой. Каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Информацию о дереве можно проверить на сайте open.ukrforest.com.

В этом году елки доставляют из лесных хозяйств Волыни, Закарпатья и даже из Дании. Продавцы обязаны иметь экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную.

Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16

Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16 декабря

Голосеевский район (10 локаций):

  • перекресток улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича
  • ул. Самуила Кишки, 5
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А
  • ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания"), локация №1
  • ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе
  • ул. Кольцевая дорога, 1 (въезд к ТЦ "Республика")
  • пер. Руслана Лужевского
  • ул. Васильковская, 8
  • ул. Метрологическая, 19
  • просп. Академика Глушкова, 16-16/7

Дарницкий район (19 локаций):

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16
  • ул. Братства Тарасовцев, 9
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13
  • ул. Здолбуновская, 2
  • ул. Михаила Драгоманова, 14
  • ул. Елены Пчилки, 2
  • перекресток ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого
  • ул. Срибнокильская, 13
  • ул. Ялтинская, 5-А
  • ул. Ялтинская, 5-Б
  • перекресток ул. Ревуцкого и Вишняковской
  • ул. Александры Мишуги, 2
  • просп. Петра Григоренко, 41-43
  • ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана, станция метро "Позняки")
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
  • ул. Александры Мишуги, 4
  • ул. Заречная, 1
  • Днепровская набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана, станция метро "Осокорки")

Деснянский район (9 локаций):

  • станция метро "Черниговская"
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)
  • ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса)
  • просп. Красной Калины, 15
  • просп. Красной Калины, 26
  • просп. Красной Калины, 60/10
  • просп. Красной Калины, 95-9
  • просп. Красной Калины, 44
  • ул. Рональда Рейгана, 4

Днепровский район (7 локаций):

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7
  • ул. Ивана Мыколайчука, 9
  • просп. Павла Тычины, 7
  • перекресток ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
  • просп. Соборности, 2/1
  • перекресток ул. Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
  • перекресток ул. Ивана Мыкитенко и Остафия Дашкевича

Оболонский район (13 локаций):

  • ул. Владимира Ивасюка, 27-Б
  • просп. Оболонский, 52-А
  • ул. Героев полка "Азов", 12
  • просп. Маршала Рокоссовского, ¾
  • ул. Петра Калнышевского, 2
  • ул. Героев Днепра, 30
  • ул. Героев Днепра, 32
  • ул. Героев Днепра, 41
  • ул. Иорданская, 17
  • ул. Героев полка "Азов", 34
  • ул. Александра Архипенко, 6-А
  • пл. Оболонская, 6
  • просп. Литовский, 2

Печерский район (4 локации):

  • бульв. Николая Михновского, 25
  • бульв. Николая Михновского, 30/1
  • ул. Большая Васильковская, 107
  • ул. Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar")

Подольский район (14 локаций):

  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)
  • ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)
  • перекресток ул. Верхний Вал и Житнеторжской (локация №4)
  • ул. Светлицкого, 30/20
  • просп. Европейского Союза, 45-А
  • просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
  • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • просп. Европейского Союза, 66
  • просп. Василия Порика, 13
  • ул. Вышгородская, 21/6
  • ул. Ивана Выговского, 18
  • просп. Свободы, 28
  • ул. Нижний Вал, 15 (разделительная полоса напротив автостанции)

Святошинский район (6 локаций):

  • бульв. Николая Руденко, 13
  • бульв. Николая Руденко, 15
  • ул. Зодчих, 46
  • ул. Зодчих, 62
  • ул. Ирпинская, 76-80
  • ул. Якуба Коласа, 23

Соломенский район (8 локаций):

  • бульв. Чоколовский, 19-21 (площадь Космонавтов)
  • бульв. Чоколовский, 24
  • бульв. Чоколовский, 1
  • бульв. Чоколовский, 20
  • просп. Воздушных Сил, 18/2
  • ул. Соломенская, 39
  • ул. Соломенская, 33
  • просп. Отрадный, 15/45

Шевченковский район (5 локаций):

  • ул. Данила Щербаковского, 56
  • ул. Юрия Ильенко, 1
  • ул. Елены Телиги, 31/1
  • перекресток ул. Елены Телиги и ул. Щусева
  • ул. Дорогожицкая, 13/14

Наказание за незаконную вырубку елок

Напомним, украинцев предупреждают, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрен штраф в размере от 510 до 5 100 гривен. Жителей Украины призывают покупать живые елки исключительно у легальных продавцов. На срезе таких деревьев обязательно должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства. В случае незаконной вырубки или покупки предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

За незаконную порубку или повреждение лесных культур согласно статье 65 Кодекса об админправонарушениях штрафы составляют от 510 до 1020 грн для граждан, а также от 2550 до 5100 грн для должностных лиц.

Уголовная ответственность, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет или штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

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