В Киеве работают 95 официальных елочных ярмарок: где легально купить новогоднее дерево

В Киеве открыто 95 официальных елочных ярмарок, где можно приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения. Торговля продлится до 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Отмечается, что на официальных точках продажи все деревья чипированы. Это гарантирует их законное происхождение и помогает бороться с незаконной вырубкой. Каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Информацию о дереве можно проверить на сайте open.ukrforest.com.
В этом году елки доставляют из лесных хозяйств Волыни, Закарпатья и даже из Дании. Продавцы обязаны иметь экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную.
Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16 декабря
Голосеевский район (10 локаций):
Дарницкий район (19 локаций):
Деснянский район (9 локаций):
Днепровский район (7 локаций):
Оболонский район (13 локаций):
Печерский район (4 локации):
Подольский район (14 локаций):
Святошинский район (6 локаций):
Соломенский район (8 локаций):
Шевченковский район (5 локаций):
Напомним, украинцев предупреждают, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрен штраф в размере от 510 до 5 100 гривен. Жителей Украины призывают покупать живые елки исключительно у легальных продавцов. На срезе таких деревьев обязательно должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства. В случае незаконной вырубки или покупки предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.
За незаконную порубку или повреждение лесных культур согласно статье 65 Кодекса об админправонарушениях штрафы составляют от 510 до 1020 грн для граждан, а также от 2550 до 5100 грн для должностных лиц.
Уголовная ответственность, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет или штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.
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