В Киеве работают 95 официальных елочных ярмарок: где легально купить новогоднее дерево

Отмечается, что на официальных точках продажи все деревья чипированы. Это гарантирует их законное происхождение и помогает бороться с незаконной вырубкой. Каждая елка имеет самоклеящуюся этикетку с индивидуальным номером и штрих-кодом. Информацию о дереве можно проверить на сайте open.ukrforest.com.

В этом году елки доставляют из лесных хозяйств Волыни, Закарпатья и даже из Дании. Продавцы обязаны иметь экологический паспорт на елку, сертификат лесничества и товарно-транспортную накладную.

Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16

Адреса елочных ярмарок в Киеве по состоянию на 16 декабря

Голосеевский район (10 локаций):

перекресток улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича

ул. Самуила Кишки, 5

ул. Степана Рудницкого, 6-А

ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания"), локация №1

ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе

ул. Кольцевая дорога, 1 (въезд к ТЦ "Республика")

пер. Руслана Лужевского

ул. Васильковская, 8

ул. Метрологическая, 19

просп. Академика Глушкова, 16-16/7

Дарницкий район (19 локаций):

ул. Архитектора Вербицкого, 16

ул. Братства Тарасовцев, 9

ул. Елизаветы Чавдар, 1

ул. Елизаветы Чавдар, 13

ул. Здолбуновская, 2

ул. Михаила Драгоманова, 14

ул. Елены Пчилки, 2

перекресток ул. Тростянецкой и Архитектора Вербицкого

ул. Срибнокильская, 13

ул. Ялтинская, 5-А

ул. Ялтинская, 5-Б

перекресток ул. Ревуцкого и Вишняковской

ул. Александры Мишуги, 2

просп. Петра Григоренко, 41-43

ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана, станция метро "Позняки")

Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")

ул. Александры Мишуги, 4

ул. Заречная, 1

Днепровская набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и просп. Николая Бажана, станция метро "Осокорки")

Деснянский район (9 локаций):

станция метро "Черниговская"

станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3)

ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса)

просп. Красной Калины, 15

просп. Красной Калины, 26

просп. Красной Калины, 60/10

просп. Красной Калины, 95-9

просп. Красной Калины, 44

ул. Рональда Рейгана, 4

Днепровский район (7 локаций):

бульв. Игоря Шамо, 2/7

ул. Ивана Мыколайчука, 9

просп. Павла Тычины, 7

перекресток ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо

просп. Соборности, 2/1

перекресток ул. Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича

перекресток ул. Ивана Мыкитенко и Остафия Дашкевича

Оболонский район (13 локаций):

ул. Владимира Ивасюка, 27-Б

просп. Оболонский, 52-А

ул. Героев полка "Азов", 12

просп. Маршала Рокоссовского, ¾

ул. Петра Калнышевского, 2

ул. Героев Днепра, 30

ул. Героев Днепра, 32

ул. Героев Днепра, 41

ул. Иорданская, 17

ул. Героев полка "Азов", 34

ул. Александра Архипенко, 6-А

пл. Оболонская, 6

просп. Литовский, 2

Печерский район (4 локации):

бульв. Николая Михновского, 25

бульв. Николая Михновского, 30/1

ул. Большая Васильковская, 107

ул. Шота Руставели, 16 (на территории "Milk Bar")

Подольский район (14 локаций):

ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)

ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)

перекресток ул. Верхний Вал и Житнеторжской (локация №4)

ул. Светлицкого, 30/20

просп. Европейского Союза, 45-А

просп. Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")

просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")

просп. Европейского Союза, 66

просп. Василия Порика, 13

ул. Вышгородская, 21/6

ул. Ивана Выговского, 18

просп. Свободы, 28

ул. Нижний Вал, 15 (разделительная полоса напротив автостанции)

Святошинский район (6 локаций):

бульв. Николая Руденко, 13

бульв. Николая Руденко, 15

ул. Зодчих, 46

ул. Зодчих, 62

ул. Ирпинская, 76-80

ул. Якуба Коласа, 23

Соломенский район (8 локаций):

бульв. Чоколовский, 19-21 (площадь Космонавтов)

бульв. Чоколовский, 24

бульв. Чоколовский, 1

бульв. Чоколовский, 20

просп. Воздушных Сил, 18/2

ул. Соломенская, 39

ул. Соломенская, 33

просп. Отрадный, 15/45

Шевченковский район (5 локаций):