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У Києві працювало ППО, уламки дрона впали біля багатоповерхівки, - КМВА

Фото: іранський дрон "Шахед" у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 2 на 3 жовтня Росія вкотре атакувала Київ дронами. Уламки одного з них впали біля багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

"В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста, попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йшлося у повідомленні о 00:31.

У КМВА додали, що станом на момент публікації повідомлення загроза застосування ударних БпЛА для Києва продовжується.

Пізніше, о 00:44, Київська міська військова адміністрація уточнила, що падіння уламків було біля житлового будинку - видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні. Крім того, інформація про постраждалих не надходила.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

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