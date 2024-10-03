У Києві працювало ППО, уламки дрона впали біля багатоповерхівки, - КМВА

"В місті працювало ППО. Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі міста, попередньо, пошкоджено багатоповерхівку. Без пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йшлося у повідомленні о 00:31.

У КМВА додали, що станом на момент публікації повідомлення загроза застосування ударних БпЛА для Києва продовжується.

Пізніше, о 00:44, Київська міська військова адміністрація уточнила, що падіння уламків було біля житлового будинку - видимі пошкодження будівлі та пожежа відсутні. Крім того, інформація про постраждалих не надходила.

Де оголошено тривогу

Станом на 00:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.