У Києві працює ППО, уламки дронів впали в кількох районах

Російська Федерація атакує в ніч з 22 на 23 лютого атакує Україну дронами. У декількох районах зафіксовано падіння уламків безпілотників, виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і канал мера Києва Віталія Кличка.
Станом на 23:20, уламки російського ударного долги впали на відкритій території у Печерському районі.
"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих. Загроза залишається", - йшлося у повідомленні Ткаченка.
Через хвилин 10 Кличко поінформував, що уламки ворожого безпілотника виявлено на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби в цей час вже працювали на місці. Водночас інформації щодо постраждалих не було.
Згодом, о 00:05 Ткаченко написав, що у Голосіївському районі Києва сталася пожежа через падіння ворожого дрону. Інформація про потерпілих уточнюється.
Станом на 00:21 ствола відомо про ще одну фіксацію падаооя циклів дронів росіян.
"Падіння уламків БпЛА у Дарницькому районі, виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише він.
Зазначаємо, що ворожі атаки у Києві продовжуються. Наразі знову чути звуки вибухів, а Кличко у свою чергу, попереджав про роботу ППО.
"У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби на місці. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався", - поінформував Кличко.
Станом на 00:29 карта повітряних тривог виглядає таким чином.
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