У Києві працює ППО, уламки дронів впали в кількох районах

Станом на 23:20, уламки російського ударного долги впали на відкритій території у Печерському районі.

"Пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд, обійшлося без постраждалих. Загроза залишається", - йшлося у повідомленні Ткаченка.

Через хвилин 10 Кличко поінформував, що уламки ворожого безпілотника виявлено на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби в цей час вже працювали на місці. Водночас інформації щодо постраждалих не було.

Згодом, о 00:05 Ткаченко написав, що у Голосіївському районі Києва сталася пожежа через падіння ворожого дрону. Інформація про потерпілих уточнюється.

Станом на 00:21 ствола відомо про ще одну фіксацію падаооя циклів дронів росіян.

"Падіння уламків БпЛА у Дарницькому районі, виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - пише він.

Зазначаємо, що ворожі атаки у Києві продовжуються. Наразі знову чути звуки вибухів, а Кличко у свою чергу, попереджав про роботу ППО.

Оновлено о 00:38

"У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби на місці. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався", - поінформував Кличко.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 карта повітряних тривог виглядає таким чином.